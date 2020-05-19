Зеленський дасть прес-конференцію у Маріїнському палаці

Президент Володимир Зеленський дасть прес-конференцію у середу, 20 травня. Захід пройде у Маріїнському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

В ОП зазначили, що, у зв’язку з карантином в Україні, кількість представників ЗМІ, які зможуть взяти участь у заході, буде обмежена.

​​"У середу, 20 травня, о 10:30 розпочнеться прес-конференція Президента України Володимира Зеленського. Місце проведення: Маріїнський палац (паркова частина). Вхід через Маріїнський парк з боку Кабінету Міністрів України. Прохання від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або одного відеооператора", - йдеться у повідомленні.

Прес-конференція також транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках ОП.

Нагадаємо, про прес-конференцію Зеленського стало відомо 18 травня. Співрозмовник РБК-Україна повідомив, що захід запланований на середу, 20 травня.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський має намір провести прес-конференцію з журналістами за підсумками першого року свого президентства.

Зазначимо, що минулого разу президент України проводив прес-марафон 10 жовтня 2019 року і тривав більше ніж 14 годин. Тоді прес-конференція побила світовий рекорд по тривалості.