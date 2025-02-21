Зеленский даст пресс-конференцию: в ОП сделали анонс

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в воскресенье, 23 февраля. Она состоится в завершение форума "Украина. Год 2025".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
"В воскресенье, 23 февраля, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций, который завершится пресс-конференцией президента Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОП, аккредитация представителей медиа проводится до 17:00 21 февраля по ссылке: https://forms.gle/pbBxsVFTykFTkHnw9.
"От одного средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф", - указано в анонсе.
О времени и месте проведения мероприятия журналистам будет сообщено в письме-подтверждении аккредитации.
Напомним, что в среду, 19 февраля президент Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию, где в частности прокомментировал переговоры делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.
Он указал на то, что Украина не была приглашена за стол переговоров и упрекнул, что такие переговоры только помогают Путину выйти из многолетней изоляции.
Также он отреагировал на заявления Трампа о якобы 4% рейтинге доверия среди Украинцев. Зеленский отметил, что такие цифры "идут от России" и добавил, что Трамп живет в распространяемой россиянами дезинформации. Больше о заявлениях президента - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Добавим, перед этим глава государства общался с журналистами в Мюнхене, где посещал конференцию безопасности. Там во время пресс-конференции он заявил, что на Покровском направлении Силы обороны улучшили ситуацию, а также сказал, что без членства в НАТО Украине нужна армия численностью 1,5 млн военных.
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