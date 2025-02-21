Зеленский о дальнобойности: каждые два вложенных доллара наносят РФ ущерб на 10

Глава государства отметил, что на нынешней Ставке верховного главнокомандующего были доклады, среди прочего, о "дипстрайках по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну."

"На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира", - подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал, что на Ставке были доклады военных о позициях Сил обороны на фронте, о ситуации с поставками: контракты, пакеты оружия.

"Работа продолжается. Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда", - заявил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент на Ставке отдельно "существенные вещи докладывал руководитель Службы внешней разведки".