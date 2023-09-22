Зеленский о дальнобойных ракетах для Украины: будет так же, как с F-16

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина усилит свои дальнобойные возможности. Он считает, что это будет, как и с самолетами F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства, опубликованное Офисом президента.

В ходе общения с журналистами в Вашингтоне президент заявил, что Украина работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через некоторое время.

Зеленский подчеркнул, что в столице США провел важные встречи, в том числе с конгрессменами. Стороны обсудили некоторые планы, а также необходимую Украине помощь.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить", - сказал президент.

Зеленский также оценил возможность Украины получить дальнобойные ракеты ATACMS от США. Он отметил, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент - мы все это увидим", - подчеркнул он.

ATACMS для Украины

Следует отметить, что Украина в течение нескольких месяцев призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина и США "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ATACMS.

Однако в Белом доме официально заявили, что не передадут ATACMS Украине в ближайшем пакете помощи.

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