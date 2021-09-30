Зеленський дав звання Героя України історику Левітасу, який досліджував трагедію Бабиного Яру

Левітас (1931 - 2014 роки життя) став Героєм України за внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну громадську й просвітницьку діяльність.

Подання на присвоєння цього звання Левітасу надійшло від Мінкульту напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 р. заснував Раду національних товариств України, яка існує й донині та об'єднує сотні місцевих організацій десятків національностей. Того ж року Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992-му увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті. За час існування Фонд виконав величезну роботу зі збереження в пам’яті людей трагедії, яка сталася в урочищі Бабин Яр в роки нацистської окупації.