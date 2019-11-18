Трамп чинив тиск на Зеленського до липневої розмови, - AP

Президент України Володимир Зеленський відчував тиск з боку президента США Дональда Трампа до телефонної розмови між ними, який відбувся в липні. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що офіційні особи Держдепартаменту США дізналися у травні, що Зеленський відчув тиск з боку адміністрації Трампа для поновлення розслідування щодо сім'ї Джо Байдена.

"На початку травня співробітники посольства США в Києві, в тому числі тодішній посол Марія Йованович, були проінформовані про зустрічі, проведеної Зеленським, на якій він звернувся за порадою про те, як орієнтуватися в скрутному становищі, в якому він перебував. Вони були стурбовані тим, що Трамп і його партнери наполягають на тому, щоб він зробив дії, які можуть вплинути на президентські перегони у США у 2020 році", - повідомили джерела AP.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітник посольства США в Києві чув телефонну розмову між президентом Дональдом Трампом і американським послом в Європейському союзі, в якому обговорювалася необхідність проведення Україною "розслідувань". Про телефонній розмові між Трампом і Сондлендом, який відбувся 26 липня, повідомив помічник повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Другим дипломатом, який почув телефонний розмова, була Сурія Джаянті - співробітник американської дипломатичної місії в Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що дати свідчення у справі про імпічмент запропонували Дональду Трампу. Президент США заявив, що розгляне можливість виступу у справі про імпічмент.