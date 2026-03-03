Зеленский четко объяснил, почему не пойдет на территориальные уступки на Донбассе
Украина не готова отказаться от всего Донбасса, поскольку там находятся лучшие оборонительные пункты. Отвод войск будет означать, что россияне получат путь для наступления вглубь страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.
Отвечая на вопрос, была бы Украина готова отказаться от Донбасса за гарантии союзников, Зеленский подчеркнул, что "россияне не хотят иностранных войск в Украине, а Европа должна быть более твердой в этом вопросе".
"Я не собираюсь ставить под сомнение, есть ли иностранные войска в России, например, 10 000 северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска размещены на нашей земле", - подчеркнул президент.
"Но я хочу четко заявить: я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", - добавил Зеленский.
Президент отметил, что лучшие оборонительные опорные пункты находятся на Донбассе и если Украина выведет войска, то россияне будут иметь полную свободу действий в направлении центра страны.
"Представим, что не европейцы, а американцы отправят свои войска: на какой срок?", - сказал он.
Глава государства также провел параллель с выводом американских сил из Афганистана.
"Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная украинская линия обороны", - резюмировал он.
Что предшествовало
Ранее в западных СМИ появлялась информация о различных "мирных планах", которые предусматривают замораживание войны на текущей линии фронта и создание демилитаризованных зон на территории Украины.
В частности, Bloomberg написал, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.
При этом Кремль якобы готов вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.
В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы.