Зеленский ждет от Умерова план, как получить "добро" от партнеров на удары вглубь РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины - нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", - сказал Зеленский.

По его словам, это то, что может приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора.

Президент подчеркнул, что "совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары".

"Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если Путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности", - отметил глава. государства.