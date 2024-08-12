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Зеленский ждет от Умерова план, как получить "добро" от партнеров на удары вглубь РФ

Понедельник 12 августа 2024 20:59
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Зеленский ждет от Умерова план, как получить "добро" от партнеров на удары вглубь РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Рустем Умеров получил задание на следующем заседании Ставки главнокомандующего представить план, как убедить партнеров позволить Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины - нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", - сказал Зеленский.

По его словам, это то, что может приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора.

Президент подчеркнул, что "совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары".

"Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если Путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности", - отметил глава. государства.

Удары по территории России

Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине наносить удары по российской авиации, которая запускает по украинской территории управляемые авиационные бомбы. Однако США все еще не приняли такого решения.

Недавно стало известно, что Украина лишь один раз нанесла удар дальнобойными ракетами ATACMS - по Крыму. В Генштабе официально заявили, что атаковали Керченскую паромную переправу.

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