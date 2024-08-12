Зеленський чекає від Умєрова план, як отримати "добро" від партнерів на удари вглиб РФ

Міністр оборони Рустем Умєров отримав завдання на наступному засіданні Ставки головнокомандувача представити план щодо того, як переконати партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші, українські, дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України - нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї", - сказав Зеленський.

За його словами, це те, що може значно наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору.

Президент наголосив, що "цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів".

"Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній Ставці міністр оборони України та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності", - зазначив глава держави.