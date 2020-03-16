Зеленський розглядатиме введення надзвичайного стану, - джерело

Президент України Володимир Зеленський через ситуацію з коронавірусом буде розглядати питання введення надзвичайного стану. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, Зеленський продовжує розглядати можливість введення надзвичайного стану.

"Але він також розглядав це питання в п'ятницю і в суботу. І не ввів поки ... Офіс президента з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19. Щодня проводяться наради зі зборами міністрів, секретаря РНБО, працівників Офісу для вирішення нагальних питань", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше Зеленський вимагав ввести режим надзвичайної ситуації в Чернівецькій і Житомирській областях. У цих регіонах раніше були виявлені випадки коронавірусу.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

