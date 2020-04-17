Зеленський: ми будемо радіти навіть обміну "1 на 1"

Україна продовжить працювати над звільненням українців і буде рада обміну полоненими навіть за формулою "1+1". Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська сторона має щодня працювати над подальшими обмінами

"Якщо завтра нам запропонують обмін одного на одного, ми теж будемо радіти. І будемо обмінювати. Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, про яких ми говорили, що перебувають або в Криму, або в Росії. Це трохи складніше, тому що паралельно - коронавірус ... У всьому світі. Але ми розуміємо, що життя на коронавірусі не зупиняється", - заявив Зеленський.



Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков спрогнозував, що наступний обмін пройде на Донбасі через місяць-півтора.

16 квітня Україна повернула на підконтрольну територію ще 20 полонених.

