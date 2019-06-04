Зеленський в Брюсселі прокоментував ситуацію з ПриватБанком

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що його не цікавлять ігри колишніх власників банку в судах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його не цікавлять ігри колишніх власників "ПриватБанку" в судах, запевнивши, що буде захищати тільки громадян України. Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом в Брюсселі, повідомляє пресс-служба президента.

"Що стосується "ПриватБанку", я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", - заявив Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пізніше Націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року по справі №826/7432/17.

Зазначимо, що "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.