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Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали, если там будет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе брифинга, который транслировали на телемарафоне.

"Не слежу за участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина готовится к предстоящему саммиту G20 и этот вопрос в том числе обсуждался в ходе телефонного разговора с лидером Индонезии Джоко Видодо.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим - здесь несколько дней осталось", - добавил Зеленский.

Отметим, что саммит G20 пройдет в этом году на Бали, он начнется уже 15 ноября.

Напомним ранее Видодо заявлял, что лидеры трех стран все еще не подтвердили свое участие во встрече лидеров "Большой двадцатки".

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G20Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация