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Зеленский высмеял огромные потери РФ: скоро будет сложно найти "морпеха"

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 23:08
Зеленский высмеял огромные потери РФ: скоро будет сложно найти "морпеха" Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина должна тщательно подготовить свои Силы обороны для того, чтобы весной действительно чувствовалось движение к победе над российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, им необходимо сломить любые попытки России замедлить поставки вооружения военным. Ведь именно от этого зависит наша победа.

Кроме этого, президент обратил внимание на большие потери россиян. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

"Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха"", - сказал президент.

Зеленский заявил, что украинские военные должны сделать так, чтобы россиянам все меньше хотелось удерживать в оккупации территории.

"Освобождение нашей земли - это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - подчеркнул он.

Как сообщалось, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои идут на Донбассе.

Напомним, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.

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