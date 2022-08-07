Зеленський про бої на Донбасі: забирають основні зусилля і багато життів

Ситуація на Донбасі для українських військових залишається дуже складною. Наші воїни гинуть, намагаючись не дати окупантам просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського .

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить все можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам найбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутське та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів", - заявив президент.

Він додав, що складною ситуація також залишається в Харківській області та на півдні, де росіяни намагаються зосередити свої сили.