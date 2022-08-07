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Зеленський про бої на Донбасі: забирають основні зусилля і багато життів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ситуація на Донбасі для українських військових залишається дуже складною. Наші воїни гинуть, намагаючись не дати окупантам просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить все можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам найбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутське та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів", - заявив президент.

Він додав, що складною ситуація також залишається в Харківській області та на півдні, де росіяни намагаються зосередити свої сили.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що бійці Збройних сил України відбили низку штурмів росіян у Донецькій області.

Також ми писали, що російські окупанти 7 серпня обстріляли населені пункти Донецької області.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниДонбасДонецька областьВійна Росії проти України