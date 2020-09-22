Зеленський і Боррель обговорили створення майданчика для переговорів по Криму

Президент Володимир Зеленський та високий представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель провели зустріч. Під час неї сторони обговорили створення переговорного майданчику для деокупації Криму.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ключову увага під час зустрічі приділили саме питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації на півострові.

"Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території", - зазначив президент.

Своєю чергою Боррель запевнив, що Європейський союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.

Сторони також обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна - Європейський союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.

"Президент висловив сподівання, що Спільна заява, яка буде ухвалена за результатами саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС", - вказано у повідомленні.

Високий представник ЄС підкреслив, що Євросоюз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України.

"Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються", - сказав Боррель.

Нагадаємо, сьогодні з першим візитом на цій посаді до столиці України прибув віце-президент Єврокомісії і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як писало РБК-Україна, Боррель зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном; сторони обговорили співпрацю між Україною і ЄС.