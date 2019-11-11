Зеленський: найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Як зазначив президент, цей закон чітко встановить види і механізми референдуму.

"Найближчим часом Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму і нарешті дасть українцям можливість вирішувати долю того чи іншого важливого для них питання", - заявив він.

Зазначимо, що Зеленський заявив про необхідність розгляду питання продажу землі іноземцям на рівні референдума.

РБК-Україна писало, що декілька днів тому Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. Зокрема, йдеться про проект закону №2182 "Про всеукраїнський референдум" та №1123 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою".

Додамо, що у фракції "Слуга народу" раніше заявляли, що політсила до кінця року планує розробити і внести до парламенту законопроект про народовладдя, який передбачатиме проведення референдуму.

Крім того, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроект про народовладдя буде презентований до Нового року.