Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Цим законопроектом займається Руслан Стефанчук

Законопроект про народовладдя буде презентований до Нового року. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що цим законопроектом займається представник президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Станом на сьогодні немає закону про референдум. Наша позиція, треба закон про народовладдя або пакет законів про народовладдя. Ним займаються, ним займається Руслан Стефанчук. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо його презентувати", - заявив Разумков.

Окрім того спікер підтвердив, що законопроект буде внесено до Нового року.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція до кінця року планує розробити та внести в парламент законопроект про народовладдя, який передбачатиме проведення референдуму.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу. За його словами, з цього приводу можуть бути тільки домовленості.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський допускає достроковий розпуск Верховної ради нинішнього скликання.