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Зеленський найближчим часом підпише стратегію розвитку органів правосуддя

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише стратегію розвитку органів правосуддя. Ця стратегія розрахована на три роки.

Про це він заявив на брифінгу на КПВВ "Щастя", включення з якого було в рамках форуму "Україна 30".

"Вчора на форумі була презентація трирічної стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства. Для втілення її в життя я налаштований найближчим часом підписати відповідний указ", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, цього тижня розглянуть законопроект про судову реформу. Розгляд відбудеться у вівторок або середу. При цьому спікер запевнив, що в будь-якому випадку закон буде винесено до зали на цьому пленарному тижні.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що реформа Конституційного суду України є наболілим питанням, оскільки цей судовий орган став синонімом недовіри. На його думку, КСУ необхідний прозорий добір суддів, етика, чіткі процедури та порядок прийняття рішення.

Зеленський додав, що для пошуку шляхів вирішення питання створено комісію з питань правової реформи, яка дасть відповідь, якою має бути судова система в Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийСудова реформастратегия
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