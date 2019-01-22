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У Білорусі українського журналіста Шаройка перевели із СІЗО в колонію

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 21:22
У Білорусі українського журналіста Шаройка перевели із СІЗО в колонію
Фото: Павло Шаройко (radiosvoboda.org)

Переведення відбулося до Нового року

Українського журналіста Павла Шаройка, засудженого в Білорусі за шпигунство, перевели зі слідчого ізолятора до колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, посол України Ігор Кизим повідомив, що Шаройка перевели в Бобруйську виконавчу колонію № 2.

"Переведення відбулося до Нового року. У колонії його вже відвідувала дружина. 23 січня Шаройко планує відвідати український консул", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні українського журналіста Шаройка засудили до 8 років в'язниці. Його визнали винним у шпигунстві. За версією білоруського слідства, Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. При обшуку в українця виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Пізніше стало відомо, що Білорусь на розглядає помилування засудженого українського журналіста Павла Шаройка.

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