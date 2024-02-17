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Зеленский: Байден понимает, что Авдеевка - результат ослабления помощи

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден понимает, что выход ВСУ из Авдеевки – это результат ослабления военной помощи Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Зеленский после разговора с американским президентом, Байден знает все детали происходящего на фронте в Украине.

"Он признает, что результат ослабления помощи оружием Украине - это то, что вышло с Авдеевкой. Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Мы об этом говорили, и я рад, что мы одинаково это понимаем. Но мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим", - подчеркнул глава государства.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом. Сегодня вечером пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы которой прикрывали выход Сил обороны из города, заявил, что критический момент уже пройден, но операция по перегруппировке войск еще продолжается.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что украинское руководство сделало выводы из ситуации, которая сложилась в Авдеевке.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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