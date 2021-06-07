Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову

У понеділок, 7 червня, відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США та Росії у Женеві.

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками щодо гострих питань глобального порядку денного", - розповів він.

Подоляк зазначив, що перш за все, Зеленський і Байден обговорюватимуть питання, що стосуються ситуації на українській східному кордоні та "в цілому по спектру українсько-російських відносин".