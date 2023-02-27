Зеленский о Бахмуте: ситуация постоянно становится сложнее

"Бахмутское направление - ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, - настоящие герои.

"Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", - добавил президент.