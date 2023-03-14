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Зеленский о Бахмуте: есть четкая позиция Ставки - уничтожать оккупанта по максимуму

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту – усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупантов максимально", - заявил Зеленский.

По его словам, также в ходе Ставки генерал Александр Тарнавский докладывал о "Таврии" – часть донецких и южных направлений. Генерал Эдуард Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса", а генерал Сергей Наев – по "Северу".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем удержании и защите города Бахмута.

Также РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского, россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Кроме того, ранее мы писали о том, почему Украина продолжает удерживать оборону города несмотря на предостережения западных союзников.

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Владимир ЗеленскийБахмутВторжение России в Украину