Зеленский о Бахмуте: есть четкая позиция Ставки - уничтожать оккупанта по максимуму

Позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту – усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

По его словам, также в ходе Ставки генерал Александр Тарнавский докладывал о "Таврии" – часть донецких и южных направлений. Генерал Эдуард Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса", а генерал Сергей Наев – по "Северу".

"Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупантов максимально", - заявил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем удержании и защите города Бахмута.

Также РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского, россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Кроме того, ранее мы писали о том, почему Украина продолжает удерживать оборону города несмотря на предостережения западных союзников.

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