Зеленский об атаке на Марганец: жестокий удар и сознательное военное преступление

"Чрезвычайно жестокий удар и абсолютно сознательное военное преступление. Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работниц горнообогатительного комбината. Обычный автобус", - сказал он.

По словам президента, это очевидно гражданский объект, гражданская цель.

"Более 40 раненых, большинство - женщины, есть очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - продолжил он.

Как отметил Зеленский, такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью.

"Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в общинах Днепропетровской области: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским", - отмечает он.

По мнению президента, весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее.

"Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным. Война со временем меняется, и чем дольше длится, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированные формы убийств и издевательств над людьми", - считает Зеленский.

Он напомнил, что Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня, именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года.

"Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что на Пасху удалось достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог и Украина предлагала продолжить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным.

"Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - резюмировал глава государства.