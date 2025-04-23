Фото: в Марганце до 42 возросло количество пострадавших из-за удара дрона по автобусу (t.me/dnipropetrovskaODA)

В Марганце продолжает расти количество пострадавших из-за атаки дрона по автобусу. Сейчас уже 42 раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской области Сергея Лысака.

"42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Такие данные на эту минуту", - рассказал он. По данным главы ОГА, почти все госпитализированы. "Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин - погибли", - Лысак.