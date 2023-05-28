Зеленский об атаке на Киев: пережил разных захватчиков, переживет и РФ

Этой ночью во время вражеской атаки россияне направили мощный удар именно на Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства Владимира Зеленского.

"Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами" - одновременно 54 дрона. Почти все они сбиты", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что во время этой террористической атаки количественно самый мощный удар был направлен именно против Киевской области и Киева.

"Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева... За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех - переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!", - подчеркнул президент.

Ночная атака на Украину

Отметим, что сегодня, 28 мая, украинцы отметят День Киева.

Сегодня российские военные совершили крупнейшую по количеству дронов атаку на Украину. Защитные силы смогли сбить 52 вражеских беспилотника.

Более 40 дронов было уничтожено в районе Киева. В столице упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще двое - ранены.

Все детали атаки российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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