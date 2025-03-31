Зеленский анонсировал встречу военных представителей: обсудят контингент для Украины

"Скоординировали наши совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил Британию за ее позицию относительно давления на Россию, чтобы та не смогла расширять войну.

"Сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня - постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру", - подчеркнул Зеленский.

Миротворческая миссия в Украине

Ранее Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Ее целью является объединение стран, которые готовы отправить военных в Украину.

Результатом этой идеи стал саммит "Коалиции желающих", который прошел недавно в Париже. Тогда стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду". Однако пока не известно, кто в нее войдет.