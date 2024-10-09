Зеленский анонсировал встречу с лидерами трех стран в течение суток

"Я на протяжении суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военная составляющая нашего усиления", – рассказал Зеленский.

По его словам, он встретится отдельно в каждой стране с лидерами Великобритании, Италии и Германии.

"Я попробую это сделать быстро, а потом уже на "Рамштайне" я представлю всем нашим партнерам этот план", – подчеркнул он.

Заседание в формате "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" состоит из международных встреч министров обороны, координирующих военную помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией. Название произошло от авиабазы в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

В этих встречах принимают участие десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства. Некоторые из них обеспечивают военную поддержку, в то время как другие ограничиваются гуманитарной или политической помощью.