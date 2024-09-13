Зеленский анонсировал встречу с Байденом и раскрыл детали

В этом месяце состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Они обсудят мирный план Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.
"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - рассказал Зеленский.
Он также отметил, что такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями:
"И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. И с этим могут помочь США. Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, в полную реализации формулы мира", - подчеркнул глава Украины.
Зеленский сказал, что у мира до сих пор есть иллюзии, что можно поговорить с Москвой, или определить какие-то красные линии, благодаря которым Москва со временем станет более мягкой или склонной к примирению.
"Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец-то наступил справедливый мир в Украине", то мы уже сегодня должны слышать, что Украина стала прочной для победы. Это зависит не только от нас, во многом - от мира...", - подытожил он.
Напомним, мы писали, что Зеленский представит свой план победы в войне с Россией сначала американскому лидеру Джо Байдену, а уже другим партнерам.
Детальнее о том, почему именно такой порядок действий выбрала Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.
Следует отметить, что недавно президент сообщил детали украинского мирного плана.
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