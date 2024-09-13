Зеленский анонсировал встречу с Байденом и раскрыл детали

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями:

или армию оккупанта вытесняют силой,

или дипломатией, гарантирующей сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации.

"И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. И с этим могут помочь США. Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, в полную реализации формулы мира", - подчеркнул глава Украины.

Зеленский сказал, что у мира до сих пор есть иллюзии, что можно поговорить с Москвой, или определить какие-то красные линии, благодаря которым Москва со временем станет более мягкой или склонной к примирению.

"Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец-то наступил справедливый мир в Украине", то мы уже сегодня должны слышать, что Украина стала прочной для победы. Это зависит не только от нас, во многом - от мира...", - подытожил он.