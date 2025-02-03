Зеленский анонсировал заседание СНБО

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с главнокомандующим Александром Сырским. Оно касалось модернизации армии.

Также президент анонсировал заседание СНБО.

"Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы. И еще одно. На завтра назначил заседание СНБО", - рассказал Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - это координационный орган при Президенте Украины, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования государственной политики в этих сферах. Он анализирует внутренние и внешние угрозы, разрабатывает рекомендации по их нейтрализации, координирует деятельность силовых структур, а также контролирует выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государства.

Возглавляет СНБО президент Украины, а в его состав входят ключевые должностные лица, в частности Премьер-министр, министры обороны и внутренних дел, председатель СБУ, руководители других органов государственной власти.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский.