ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский анонсировал запуск группы по энергетике в рамках формулы мира: чем будет заниматься

Среда 19 июня 2024 20:13
UA EN RU
Зеленский анонсировал запуск группы по энергетике в рамках формулы мира: чем будет заниматься Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина намерена запустить группу по энергетике в рамках формулы мира. Он необходим для возвращения реальной безопасности в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что его команда работает над тем, чтобы было еще больше приобщений к коммюнике саммита мира, а также для получения максимально активной работы групп по пунктам формулы мира.

"И среди первых таких групп планируем запустить группу по энергетике - мы должны вернуть реальную энергетическую безопасность во всех ее аспектах и преодолеть российское отношение к энергии, к энергоресурсам как к оружию", - сказал президент.

По его словам, это касается также защиты от российского энерготеррора, ведь мир в этом вопросе может помочь. Уже к июлю готовятся первые шаги именно в этом направлении.

Формула мира

Президент Зеленский в 2022 году представил план окончания войны, состоящий из 10 пунктов и назвал его формулой мира. Большинство стран Запада поддержали эту идею.

Более подробно о намерениях Украины по завершению войны - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России