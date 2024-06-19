Зеленский анонсировал запуск группы по энергетике в рамках формулы мира: чем будет заниматься

Украина намерена запустить группу по энергетике в рамках формулы мира. Он необходим для возвращения реальной безопасности в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

Зеленский сообщил, что его команда работает над тем, чтобы было еще больше приобщений к коммюнике саммита мира, а также для получения максимально активной работы групп по пунктам формулы мира.

"И среди первых таких групп планируем запустить группу по энергетике - мы должны вернуть реальную энергетическую безопасность во всех ее аспектах и преодолеть российское отношение к энергии, к энергоресурсам как к оружию", - сказал президент.

По его словам, это касается также защиты от российского энерготеррора, ведь мир в этом вопросе может помочь. Уже к июлю готовятся первые шаги именно в этом направлении.

Формула мира

Президент Зеленский в 2022 году представил план окончания войны, состоящий из 10 пунктов и назвал его формулой мира. Большинство стран Запада поддержали эту идею.