Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Киев

Мирные инициативы Трампа

Напомним, после инаугурации Дональд Трамп призвал Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций.

По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.

Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но отметил, что не будет обнародовать "мирный план".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что официального плана Трампа о прекращении войны в Украине еще нет.

Однако сегодня СМИ сообщили, что Келлог уже готовится представить Трампу план по прекращению войны в Украине.

Больше о том, что говорит Трамп и его команда о войне в Украине и мирных переговорах, - в материале РБК-Украина.

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