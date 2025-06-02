Зеленский анонсировал визит нового президента Румынии в Украину
Новый президент Румынии Никушор Дан подтвердил свое участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится этим летом в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Как рассказал Зеленский, сегодня он впервые встретился с новым президентом Румынии и поздравил с победой на выборах.
Президенты обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе, встречу в Стамбуле, а также необходимость усиления санкций против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну.
Также отдельное внимание уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге.
"Спасибо Никушору Дану за заверения, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, и подтверждение личного участия Президента в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе", - добавил Зеленский.
Выборы президента в Румынии
Напомним, 18 мая в Румынии состоялся второй тур переголосования на президентских выборах, который был назначен после аннулирования результатов первого тура Конституционным судом в декабре 2024 года.
После обработки 99,94% бюллетеней, лидером гонки стал Никушор Дан, который получил 53,69% голосов. Его оппонент Симион получил поддержку 46,31% избирателей.
26 мая Никушор Дан официально стал президентом Румынии. Он принял присягу и произнес свою первую речь, в которой определил основные направления и приоритеты на ближайшие годы.
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