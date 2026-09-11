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Зеленский анонсировал крупную сделку Drone Deal с Канадой

03:07 11.09.2026 Пт
2 мин
Что сказал Зеленский о будущей сделке с Канадой?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский анонсировал крупную сделку Drone Deal с Канадой Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина рассчитывает подписать с Канадой Drone Deal уже в конце сентября в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьер-министром Канады Марком Карни.

Зеленский рассказал, что в четверг 10 сентября страны сделали первый шаг к подписанию Drone Deal, и уже в конце этого месяца Киев рассчитывает заключить сделку.

"Мы подписали первую часть, и наши команды сообщили, что через 90 дней мы сможем заключить Drone Deal. Марк спросил: "А можно ли это сделать за 9 дней?", и команды сразу ответили: "Да, конечно, отличное предложение", и именно поэтому я считаю, что нам нужно проводить встречи там, где мы сможем достичь еще больших результатов", - заявил президент.

Он добавил, что в четверг в ходе его визита в Канаду обе страны подписали документ о начале совместного производства беспилотников. В свою очередь премьер Канады Карни сообщил, что его страна будет наращивать производство, а треть беспилотников будет передавать Украине.

Президент Зеленский подтвердил, что Украина будет получать 30% дронов и резюмируя сказал, что в конце сентября Киев намерен заключить крупное соглашение.

Что еще важно знать

Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал, что его страна выделила 270 млн долларов, чтобы закупить для Украины ракеты-перехватчики для систем ПВО.

Также мы писали, что 10 сентября Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ выводит двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза и закрепляет долгосрочную поддержку.

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