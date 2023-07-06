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Зеленский анонсировал свой визит в Прагу

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 июля, анонсировал свой визит в Прагу. Там он планирует провести ряд переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

С кем президент планирует провести переговоры

"Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, Премьер-министром Петром Фиалой, Председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой", - говорится в заявлении.

Также он планирует встречи с членами правительства, парламента, представителями СМИ.

О чем Зеленский будет говорить в Чехии

"В центре внимания - оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО", - написал президент.

Также он сообщил, что будет обсуждать ситуацию вокруг ЗАЭС, реализацию "формулы мира" и восстановление Украины.

Зеленский в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

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