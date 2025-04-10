Зеленский анонсировал сильные санкции против "теневого флота" и пропагандистов РФ

США также могут усилить санкции

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что он "зол" на российского диктатора Владимира Путина и может усилить санкции против России.

По словам американского лидера, рассматривается возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть.

При этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог, комментируя возможность усиления санкций, допускал, что можно "заняться" замороженными активами России.

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