RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский анонсировал сильные санкции против "теневого флота" и пропагандистов РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина подготовит сильный пакет санкций против российского "теневого флота" и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты - есть соответствующее обоснование спецслужб, это сильные пакеты", - отметил президент.
 

По его словам, санкции будут нацелены на:

  • "теневой флот" России, который Москва использует для финансирования войны;
  • пропагандистов войны, которые пытаются ослабить защиту Украины и помогать России;
  • некоторых функционеров, фамилии которых известны "всем украинцам". 

Зеленский уточнил, что продолжается подготовка указов о санкциях. 

Также он добавил, что в Украине работают над синхронизацией санкционных пакетов с решениями партнеров в Евросоюзе и других "сильных юрисдикциях мира". 

США также могут усилить санкции

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что он "зол" на российского диктатора Владимира Путина и может усилить санкции против России.

По словам американского лидера, рассматривается возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть.

При этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог, комментируя возможность усиления санкций, допускал, что можно "заняться" замороженными активами России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеПропагандист