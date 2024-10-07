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Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен быть понятен каждому в стране. Его скоро раскроют украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

"Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс до завершения", - рассказал президент.

Он также заявил, что ожидает отчет от украинской команды в Вашингтоне, которая работает там над деталями плана победы.

Что известно о плане победы

Около месяца назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Он уже был презентован президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. Они увидели план победы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

На днях Зеленский заявил, что план победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира.

Однако ввиду секретности документа не обошлось без фейков. В частности, издание Bild написало о якобы "готовности" Украины к "заморозке" войны. На самом деле, эта информация не соответствует действительности.

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