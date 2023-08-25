Зеленский анонсировал решение по поводу должностных лиц, которые "не думают об Украине"
На следующей неделе пройдут совещания по законодательным решениям, которые должны обезопасить страну от чиновников, которые не думают об украинском государстве, хотя и работают в государственной системе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Уже готовимся и к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания. Они уже запланированы. Что касается законодательных решений... То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, ранее в этом месяце Зеленский заявил, что у всех людей в Украине есть одна задача, а именно - увеличивать потенциал нашего государства на фронте и ослаблять все то, чем россияне пытаются давить на украинских воинов.
Скандалы в ТЦК
В последние недели в Украине стали резонансными скандалы, связанные с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.
Ранее сообщалось, что военные Днепропетровской области подозреваются в незаконном обогащении, поскольку во время полномасштабной войны он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.
В пятницу, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.
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