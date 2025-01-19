Зеленский анонсировал назначение нового главы Национальной академии сухопутных войск

Полковник Роман Качур возглавит Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. Решение приняли по результатам опроса военных в приложении "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
Зеленский рассказал, что в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.
"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными", - пояснил президент.
Он отметил, что главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов:
Больше всего голосов, по словам Зеленского, набрал именно полковник Роман Качур.
"Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск", - пояснил президент.
По словам Зеленского, он уже поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии.
"Поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии", - добавил он.
В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте.
"Украинской армии нужны лидеры тактического звена - сильные сержанты, сильные лейтенанты. Я благодарю всех наших воинов, которые приняли участие в опросе. И мы продолжим с помощью "Армии+" и других цифровых инструментов нашего государства привлекать наших людей к принятию государственных решений", - подытожил глава государства.
Напомним, в декабре прошлого года начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров. Он возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.
В прошлом году в СМИ появилась информация, что курсанты академии жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону. На это отреагировали в Сухопутных войсках, а впоследствии сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.