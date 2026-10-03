Зеленский анонсировал месть за новую "военную доктрину" РФ

Как объяснил глава государства, в распоряжении украинской разведки есть документы, раскрывающие новые планы Москвы.

Так стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам придерживаться новой "военной доктрины". Речь идет о сокрушительных авиаударах по Киеву и другим крупным городам страны.

Главная цель Кремля - заставить украинцев бежать из своих домов.

Россия начала атаковать все больше гражданских целей, чтобы реализовать свой план как можно скорее.

"Мы видели документы и знаем, что они (россияне - ред.) позволяют им (войскам РФ - ред.) атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы давить на людей, чтобы они покинули столицу, покинули разные города... Это цель операции", - предупредил Зеленский.

Как пояснил глава государства, дело в том, что Путин хочет казаться сильным в то время, когда его армия теряла позиции в ключевом прифронтовом регионе и несла колоссальные потери.