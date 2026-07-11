Зеленский анонсировал проверки в "оборонке" после взрыва в Вишневом

Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранителями должна проверить предприятия, подобные тому, что пострадало в Вишневом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, СБУ совместно с другими правоохранителями должен проверить и другие подобные предприятия, а каждый их руководитель должен гарантировать, что подобные трагедии не повторятся.
"Есть в Украине достойные места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы - это все определено, чтобы не было рядом жилых домов", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее – и это касается не только Вишневого.
"Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. Будут в ближайшее время решения", - добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевщине - самая сложная ситуация сложилась в Вишневом Бучанского района, где после прилета произошла повторная детонация и были разрушены почти пять улиц.
Позже Зеленский сообщил, что "прилетело" по составу одного из предприятий "Укроборонпрома", и анонсировал увольнение ответственных.