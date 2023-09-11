Зеленский анонсировал новые шаги по борьбе с коррупционерами

"Провел сегодня и совещание с представителями правоохранительного сектора. Очевидно, Украине надо больше прогресса в защите интересов общества. В защите от тех, кто ставит интересы своего кошелька выше, чем общественные нормы и правила. Выше, чем даже войну. Будут новые шаги государства", - заявил он.

Коррупционные скандалы в Украине

После громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

Кроме того, Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.