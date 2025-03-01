Зеленский поблагодарил США за поддержку и стремится к сильным отношениям между странами
Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ, Конгресс и президента США за поддержку Украины в противостоянии российскому агрессору. И выразил надежду на установление сильных отношений между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу Fox News.
В эфире президент заявил, что его контакты с США, "это больше чем отношения между двумя президентами, это сильные исторические отношения между нашими народами".
"Поэтому я всегда начинаю с благодарности вашему народу от нашего народа. Это самое важное. И конечно благодарю президента, Конгресс, но в первую очередь - ваш народ. Ваш народ помог спасти наш народ. Мы благодарны, мы хотим только сильных отношений и считаем, что будем иметь их", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что Украине без помощи США будет трудно.
"Поэтому я здесь. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, нашу свободу... Они убили столько людей. Просто забыть и сказать, что Путин классный парень? Нет, это без нас", - подчеркнул Зеленский.
Эмоциональные переговоры в Белом доме
В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в США. Главной целью поездки было запланировано подписание между странами соглашения о полезных ископаемых.
Однако во время диалога в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, лидеры эмоционально поспорили о перспективах мирных переговоров и завершения войны.
В частности, Трамп заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, поэтому Киеву необходимо прекратить огонь и договориться о мире с Россией.
Он пригрозил выходом США из процессов, если Украина не подпишет мирный договор. Однако Зеленский подчеркнул, что российский диктатор не выполняет подписанных документов.
Из-за недоразумения, Зеленский досрочно покинул Белый дом, соглашение о природных ресурсах подписано не было.
В интервью Fox News президент Украины выразил готовность возобновить переговоры с американской стороной и подписать соглашения о полезных ископаемых. По его словам, сроки подписания соглашения зависят от США.
Зеленский также заявил, что переговоры по завершению войны состоятся и назвал их ключевых участников.
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