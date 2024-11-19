Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн"

Как сообщил Зеленский, этот пункт прорабатывают вместе с украинским культурным сообществом.

"Когда мы готовили концептуальные основы Плана стойкости, провели серию встреч с разными украинскими деятелями. На одной из встреч был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики", - сказал он.

По его словам, фактически было предложено собрать большую культурную коалицию - на регулярной основе всех тех, кто имеет видение для культурной политики в Украине, знает, какие решения могут помочь, и главное - своим опытом доказали, что умеют быть результативными.

"Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Министр Николай Точицкий представит детали", - сказал он.

Президент сообщил, что Украине нужен буквально календарь мер для украинской культуры – во всех регионах мира, на весь год.

"Чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт. Нам нужна культурная дипломатия - активное продвижение наших, украинских нарративов через культурные и художественные проекты за рубежом", - сказал он.

Зеленский отметил необходимость целенаправленного, системного создания нашего, украинского контента, способного полностью заместить российский контент.

"Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп и возрастных категорий. Прежде всего для детей. И этот вопрос – и о стойкости, и о безопасности. Мы должны обыграть Россию и в этом", - констатировал Зеленский.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" (официально Контактная группа по обороне Украины) - это международная платформа, созданная для координации военной помощи Украине со стороны западных стран для защиты от российской агрессии Название происходит от первого заседания, которое состоялось на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. 26 апреля 2022 года.

В нем принимают участие представители более 50 стран, включая членов НАТО, ЕС, а также другие государства, поддерживающие Украину.