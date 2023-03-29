Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой

Украина уже в ближайшие месяцы может начать более активные действия в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть более активными на передовой и сделаем все, чтобы поддержка наших шагов в мире была максимально действенной", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое контрнаступление ВСУ может начаться уже в апреле или марте.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, новое контрнаступление Украины пока не началось, поскольку наши воины еще не получили достаточное количество оружия от партнеров.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что Украина имеет очень хорошие шансы контрнаступать этой весной.

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