Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ у новому форматі

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі.

Повідомляється, що зустріч розпочнеться 10 жовтня о 10:00. У ОП зазначили, що президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня. Зустріч відбудеться в Kyiv Food Market.

"Формат заходу: представники медіа будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації", - повідомили в прес-службі.

Крім того, в Офісі президента зазначили, що кожне медіа отримає відповідь на свій лист підтвердження із зазначеним часом для зустрічі з президентом. Також представники ЗМІ зможуть працювати в прес-центрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв'ю.

РБК-Україна писало, що два місяці тому Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.

Також на початку червня прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу зазначила, що Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.