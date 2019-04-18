Зеленський анонсував зустріч з олігархами

В команді кандидата Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна рада підтримає законопроект "Про амністію капіталу". Про це повідомив кандидат на пост президента в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Кандидат зазначив, що готовий зустрітися з олігархами України.

"Серед наших законопроектів є законопроект "Про амністію капіталу". Що стосується олігархів, я готовий до цієї зустрічі з великим бізнесом. Я думаю, що відсоток вони можуть більший пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди. І правила повинні бути для всіх однакові. Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося. Ми хочемо детінізації капіталу. Головне питання чи підтримає Верховна рада цей законопроект", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів, що він не часто бачиться з олігархом Ігорем Коломойським, а спілкування в основному стосується бізнесу.

Нагадаємо, за даними розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", Зеленський літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше, одинадцять разів.

Згідно з інформацією журналістів, Зеленський літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим, Ігорем і Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який став головним юридичним радником його кампанії на виборах президента 2019.