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Зеленський анонсував поїзду на Донбас 120 депутатів "Слуги народу"

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 10:59
Зеленський анонсував поїзду на Донбас 120 депутатів "Слуги народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У середу, 21 жовтня, на Донбас з візитом відправляться 120 народних депутатів партії "Слуга народу". Вони проведуть зустрічі з військовими і місцевими жителями.

Про це під час звернення до Верховної ради заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він запрошує всіх світових лідерів відвідати не тільки Київ, а й Донбас, щоб вони побачили реальну ситуацію, яка відбувається там.

"Я дуже радий, що завтра і 120 депутатів партії" Слуга народу "поїдуть на Донбас. Чи не в Туреччину, чи не на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не з соцмереж, а від наших військових і місцевих жителів. Світ на Донбасі і деоккупація Криму мої ключові пріоритети ", - сказав Зеленський.

Він додав, що вже на Донбасі побували Дональд Туск (колишній глава Ради Європи - ред.), президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, посли Німеччини та Франції в Україні.

Нагадаємо, до цього президент повідомляв, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день. Однак це багато в чому залежить від бажання Російської Федерації.

Раніше у своєму зверненні Зеленський анонсував зміна формату послання до Верховної ради. Послання зміниться в наступному році.

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