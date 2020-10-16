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Війна на Донбасі може завершитися в будь-який день, - Зеленський

П'ятниця 16 жовтня 2020 14:50
Війна на Донбасі може завершитися в будь-який день, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день. Однак це питання багато в чому залежить від позиції Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, шлях до миру - це рух двох сторін. Тому свою частину шляху повинна пройти і Росія.

"Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію і повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території ", - сказав президент.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський готовий піти у відставку, якщо йому не вдасться завершити війну на Донбасі.

При цьому президент України назвав складним питання завершення війни на Донбасі. При цьому Зеленський вважає позитивним моментом розблокування діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Крім цього повідомлялося, що Зеленський сподівається, що нинішній режим "тиші" на Донбасі збережеться і буде постійним.

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